サバンナの高橋茂雄が１４日、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」で、中山功太との騒動について触れた。高橋は冒頭、ＭＣの山里亮太に「今日、ちょっとだけ僕に触れておかないと」と言い、山里は「なにか？」とすっとぼけ。高橋は「あなたの同期の方とすんごいことに…」と切り出した。山里は「２人でしゃべったんですよね？じゃあもう終わりじゃないですか」と言うと、高橋は「ちゃんとしゃべって、なんのわだかまりもなくて、