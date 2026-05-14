女優・のんが公開した女優との２ショットが話題を呼んでいる。のんは１４日までに自身のインスタグラムを更新し、全身黒コーデでまとめたクールな姿を披露。最後に「そして齋藤飛鳥さんとやっとお会いできた嬉しい」とつづり、元乃木坂４６で女優の齋藤飛鳥と笑顔で写真に納まっている。注目を集めたのは、齋藤の小顔ぶりだ。のんもスラリとしたスタイルの持ち主だが、フォロワーからは「飛鳥ちゃん、噂（うわさ）通りの顔