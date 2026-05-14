１３日は８鞍に騎乗した佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝。７Ｒのエナドライブは堂々の１番人気に応えて快勝すると、１０Ｒもレイアンドダンスを勝利に導き、今年の３３勝目をマーク。いい流れが続いている。「レイアンドダンスは差してもいいし、逃げてもよさそう。まだ強くなりそう」と手応えを口にした。１４日も７鞍に騎乗。「馬体が減っていれば」と言う１Ｒのクレスコウェイに力が入る。１Ｒクレスコウェイ