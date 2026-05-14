◆米大リーグブレーブス―カブス（１３日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルイストパーク）カブスの今永昇太投手が１３日（日本時間１４日）、敵地のブレーブス戦で今季９度目の先発登板。４回に先頭のボールドウィンに１１号ソロを食らって先制を許した。２回まで３者凡退３奪三振で上々の立ち上がりを見せたが、３回１死からレオンとアゾカーに連打され、一、二塁と初めて得点圏に走者を背負った。だが続くデュボンに対し