養育費の取り決め方法とは？含まれるもの/支払う人・期間を解説 子どもごとに!具体的に!養育費の取り決め まずは話し合いをする 養育費の金額や支払い条件については法律的な決まりがないため、父母が話し合って決めることになります。話し合いの際は、金額だけでなく、支払い期間、支払い方法についても具体的に決めておかないと、支払いが止まったとき、法律の手続き上、強制的に支払わせるのが難しくなります。なお、子ど