自分の世界に没頭し、集団行動が苦手な子の対応方法は？サポートの例をご紹介！ 自分の世界に没頭し、集団行動が苦手 みんなで一緒に行動することが難しく、好きなことに一人で没頭。集団に入ると自分の意見を強く主張することもあり、クラスになじめません。 例えば、こんな状況 今日はクラスみんなで、クリスマスの飾り付けを楽しむ日。しかし、Mくんだけはツリーの装飾に目もくれず、部屋の隅っ