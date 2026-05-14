元テレビ朝日社員の玉川徹氏が14日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。トランプ米大統領が同日、中国・北京の人民大会堂で習近平国家主席と会談することについて言及した。トランプ氏は13日夜に北京入り。米大統領の訪中は1期目のトランプ氏の2017年11月以来となる。15日まで2日間にわたり、関税を巡る「休戦」維持のほか、貿易と相互投資の拡大を協議する。中国が反対す