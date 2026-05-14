ベトナムのレ・ホアイ・チュン外相（左）と握手する北朝鮮の金成男・朝鮮労働党国際部長＝13日、平壌（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】ベトナム最高指導者のトー・ラム共産党書記長の特使として北朝鮮を訪問しているレ・ホアイ・チュン外相が13日、金成男・朝鮮労働党国際部長や崔善姫外相と平壌で相次いで会談し、交流と協力を強化する方針を確認した。両国のメディアが報じた。国営ベトナム通信によると、双方が関心を持つ