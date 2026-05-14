メイコーがカイ気配を切り上げている。同社は１３日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示。今期の売上高は前期比３３．０％増の３２００億円、最終利益は同３６．５％増の２７０億円を計画する。年間配当予想は同４５円増配の１６０円とした。トップラインは３割台の伸びを予想し、大幅な増益・増配かつ過去最高益の連続更新の見通しを示したとあって、好感されたようだ。