サニーサイドアップグループはカイ気配スタートととなっている。アカツキが１３日の取引終了後に、サニーサイドの完全子会社化を目指してＴＯＢを実施すると発表しており、ＴＯＢ価格の１３２０円にサヤ寄せする格好となっている。 経営統合の一環として実施され、業者グループの事業を一体的に運営することで、日本を代表するＩＰ・ブランドプロデュース企業への成長などを図るのが狙