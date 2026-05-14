日本製鉄は堅調。１３日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は１１兆円（前期比９．３％増）、事業利益予想は５３００億円（同３．１％増）、最終利益予想は２２００億円（前期は１７１億５８００万円）としており、これを材料視した買いが入っている。 事業利益はＵＳスチールがシナジーを中心とする収益改善施策の効果発揮により大幅増