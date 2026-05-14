Ｊ－ＭＡＸが寄り付き大量の買い注文に商いが成立せず、気配値のまま株価水準を切り上げる展開となっている。ホンダ系の自動車部品会社でプレス成型部品を主力に手掛ける。新機種立ち上げに伴う金型設備などの販売好調が売り上げを押し上げているほか、経営構造改革に取り組み、利益率の改善が急だ。１３日取引終了後に発表した２６年３月期の営業利益は１８億５８００万円（前の期は１９００万円）と急回復、続く２７年３