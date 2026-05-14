スター・マイカ・ホールディングスが５日続伸している。１３日の取引終了後に、２６年１１月期の連結業績予想について、売上高を８４７億１５００万円から８９１億６８００万円（前期比２８．９％増）へ、営業利益を９２億９８００万円から１０４億４９００万円（同４２．９％増）へ、純利益を５０億９５００万円から６０億３０００万円（同４４．１％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各２２円５０銭