日本エム・ディ・エムがストップ高の５３０円カイ気配となっている。この日の寄り前に、非公開化に向けて入札プロセスを開始したとの一部報道に対するコメントを発表。「当社が発表したものではない」としつつ、「報道のような施策案を含めそれ以外の各種経営施策も幅広に検討しているが、現時点で決定した事実はない」としたことが買い流入につながっているようだ。なお、会社側では今後開示すべき事実を決定した場合には速やか