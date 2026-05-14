三井金属は急反落している。１３日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は８３００億円（前期比９．４％増）、営業利益予想は９１０億円（同３０．５％減）としており、大幅減益の見通しを嫌気した売りが出ている。高周波基板用電解銅箔「ＶＳＰ」や極薄銅箔といった機能材料セグメントの主要製品は引き続き好調に推移すると見込む一方、前期にあった円安進