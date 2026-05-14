14日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比22.2％増の719億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同24.9％増の542億円となっている。 個別ではＭＡＸＩＳ海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 、上場インデックスファンド２２５ 、ステート・ストリートＳ＆Ｐ５０