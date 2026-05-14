ＧＳＩ [札証] が5月14日午前(09:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の2億9800万円→5億2600万円(前の期は4億1600万円)に76.5％上方修正し、一転して26.4％増益を見込み、一気に5期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の7000万円→2億9800万円(前年同期は2億3500万円)に4.3倍増額し