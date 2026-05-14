健康保険法などの改正案は１３日、参院本会議で審議入りした。立憲民主、公明両党は、高額療養費の自己負担の上限額引き上げを巡り、制度を見直す場合に中低所得者らへの配慮を明記した修正案を提出する方針で、質疑で負担増への懸念を示した。高額療養費制度は医療費が高額になった場合に患者の負担を抑える仕組みで、政府は社会保障費を抑制するため、２０２７年８月までに負担上限額を２段階で最大３８％引き上げる。改正