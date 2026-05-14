◇インターリーグレッドソックス―フィリーズ（2026年5月13日ボストン）レッドソックス吉田正尚外野手（32）が13日（日本時間14日）、本拠地フェンウェイ・パークで行われたフィリーズ戦に「5番・左翼」で先発出場。6試合連続のスタメンとなった一戦で、2打数無安打で交代した。相手先発の右腕ペインターの前に、初回の第1打席は一ゴロ、4回の第2打席は中飛。1―1の6回2死一塁の場面では、マウンドに2番手の左腕バンクス