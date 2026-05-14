院軍事委員会の公聴会で証言するライト米エネルギー長官＝13日/Jim Watson/AFP/Getty Images（CNN）ライト米エネルギー長官は13日、イランが核兵器製造に「恐ろしいほど近づいている」と議員らに述べ、イランはウラン1トンを兵器級のレベルに濃縮するまで「あと数週間」の段階にあると主張した。ライト氏は上院軍事委員会の公聴会で、「恐ろしいほど近い。兵器級ウランへの濃縮まであと数週間、それもわずか数週間という段階にある