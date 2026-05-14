けさの東京株式市場で、日経平均株価は一時6万3700円台を突破して、取引時間中の最高値を更新しました。アメリカでハイテク株が上昇した流れを受けて、東京市場でもAI・半導体関連に買い注文が集まり、一時500円以上値上がりしました。