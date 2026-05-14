実写版『モアナと伝説の海』より、監督とキャストが制作裏側を明かす特別映像が解禁された。【動画】実写版『モアナと伝説の海』特別映像「モアナの世界ができるまで」本作は、南の島と大海原を舞台に描いたディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化。神秘的な伝説が息づく南海の楽園モトゥヌイ島に暮らす、海と特別な絆で結ばれた少女モアナが、世界を救うため大海原へと冒険の旅に出る。監督に名作ブロ