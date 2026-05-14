アニメ『ケロロ軍曹』20周年記念プロジェクトとして製作される『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』に、あのと粗品（霜降り明星）が声優として出演し、長谷川忍（シソンヌ）がナレーションを担当することが決定。あわせて、3人から“ケロロ愛”あふれるコメントも到着した。【写真】なんとなく見覚えがある？あのが演じる研究員ロボ1999年より「月刊少年エース」（KADOKAWA）で連載中の、漫画家