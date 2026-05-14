◆園田競馬２日目（５月１４日）《小牧太》７１勝。アラン（９Ｒ）に自信。「調子がいいので」（◎）。ゴーゴーツヨシ（１１Ｒ）も「調子はいいと聞いている」（◎）。ホルンフェルス（１２Ｒ）は「距離は延びるけど、前走のような走りができればチャンスはある」（◎）。《下原理》２勝を加算し６１勝。ウィルラウス（１１Ｒ）で重賞制覇に意欲。「ひと脚は使うイメージ」（◎）。アズユーライク（７Ｒ）も「追い切り