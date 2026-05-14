◆米大リーグレッドソックス―フィリーズ（１３日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・フィリーズ戦に「５番・左翼」でスタメン出場した。４月５日（同６日）の本拠地・ブルワーズ戦以来約１か月ぶりに「左翼」でのスタメン。先発右腕ペインターに対し２回先頭での第１打席は外角スイーパーを打って一ゴロ。４回先頭の第２打席