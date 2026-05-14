今日14日(木)も、関東地方は天気が変わりやすく、ザッと降る強い雨や雷雨に注意が必要です。最高気温は前日と同じくらいで、広い範囲で25℃以上となるでしょう。所々で雨雲や雷雲が湧く関東地方は、今日14日(木)も変わりやすい天気です。日差しはありますが、早い所では午前中からにわか雨があり、午後はあちらこちらで雨雲や雷雲が湧いてくるでしょう。晴れていても、急に降り出す強い雨や、落雷、突風に注意が必要です。局地的に