不動産価格の高騰、マンション不足、空き家問題、再開発による街の変化。不動産をめぐる現実そのものが、事件や悲喜劇を生み、エンタメの題材にもなっている。そのひとつ、映画「正直不動産」の試写会に参加してきた。「串カツ田中」は「ユニシア」へ 上場企業の社名変更が定着するかは“芸”次第私は映画自体には関わっていないが、原作漫画に企画協力している縁で招待された。主人公は、嘘がつけなくなった不動産営業マン