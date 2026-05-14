フランスのエマニュエル・マクロン大統領が昨年海外歴訪中に夫人から顔を押しのけられた場面が捉えられた背景に、イラン出身の女優が関係しているという主張が出た。フランスの芸能週刊誌「パリ・マッチ（Paris Match）」のフロリアン・タルディフ記者は13日（現地時間）、RTLラジオに出演し、昨年ベトナム歴訪当時にブリジット夫人が夫の顔を突き放したのは、実際の夫婦ゲンカだったと主張した。タルディフ氏は「事件の全容は、ブ