連日史上最高値を更新して疾走中のKOSPI（韓国総合株価指数）の原動力は、単なる技術力を超えて「韓国文化の魅力」にあるという分析が文化強国イタリアから出た。イタリア民間文化協会「Cultura Italiae」のアンジェロ・アルジェント会長は13日（現地時間）、現地経済日刊紙「イル・ソーレ24オレ（Il Sole 24 Ore）」への寄稿文を通じて、最近のKOSPIラリーを「西側が見逃してきた韓国の国家プロジェクトの勝利」と評価した。アル