X（旧 Twitter）では、今も「#統一教会自民党」「#高市早苗は統一教会関係議員」のように、自民党と旧統一教会（世界平和統一家庭連合）の関係を非難するハッシュタグが多数ある。 高市早苗首相に関しては、2024年に高市氏が代表を務める政党支部や資金管理団体が、天理教系企業へ合計約5000万円を支出していたことが週刊文春（文藝春秋）で報道されている。高市氏側は「政治団体の活動に必要な支出」と回答したが、地元の奈良県