作家・湊かなえ原作の映画『未来』と、Uruのイメージソング「さすらいの唄」がコラボしたフル尺ミュージックビデオ（MV）が解禁された。【動画】映画『未来』×UruコラボMV本作は、『告白』でも知られる湊が、デビュー10周年の節目に発表した同名小説を映画化したミステリー。『ラーゲリより愛を込めて』『護られなかった者たちへ』の瀬々敬久監督がメガホンを取り、主演を黒島結菜が務める。共演には、山崎七海（※崎＝たつ