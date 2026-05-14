現地５月13日に開催されたプレミアリーグ第31節の延期分で、ジョゼップ・グアルディオラ監督が率いる２位のマンチェスター・シティが、鎌田大地を擁する15位のクリスタル・パレスとホームで対戦。３−０で快勝した。34分にアントワーヌ・セメニョが均衡を破ると、直後の40分にオマル・マルムシュ、終盤の86分にサビーニョが追加点を挙げた。リーグ戦７試合ぶりに先発したフィル・フォーデンは２アシストと素晴らしい活躍を見せ