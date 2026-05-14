サウジアラビアで開催されているU-17アジアカップで、日本とグループＢで同組の中国は苦しい戦いを強いられていた。初戦はインドネシアに０−１で敗れ、続く日本戦は１−２で競り負ける。原則的に上位８チームに与えられるU-17ワールドカップ出場権の獲得は難しく思われたが、最後に盛り返した。最終節のカタール戦は２−０で勝利。この結果、中国はＢ組で首位の日本に次ぐ２位でフィニッシュ。決勝トーナメント進出を決めた