ヤクルトの並木が勝負所で見事に盗塁を決めた(C)産経新聞社ヤクルトが5月13日、神宮球場で行われた阪神との首位攻防第2ラウンドを逆転勝利で飾った。【動画】ヤクルトが8回に一気に逆転！池山監督をはじめ、盛り上がるベンチ1−2で迎えた8回、先頭の武岡龍世が右前打で出塁すると、一塁の代走に並木秀尊が告げられる。しびれる場面で、並木は今季6個目の盗塁となる二盗を成功させた。この好機にルーキーの石井巧が中前へはじ