岩手山と八幡平の雄大な山容を望む「八幡平（はちまんたい）温泉郷」は、標高の高い高原地帯に位置する開放感あふれる温泉地です。この温泉郷の成り立ちはユニークで、1966年に日本で初めて本格的な地熱発電を開始した「松川地熱発電所」からの引湯により、1971年に開湯しました。自然エネルギーの恵みをそのままに受け継いだ、まさに「地球の鼓動」を感じられる温泉といえるでしょう。泉質は主に「硫黄泉」や「単純温泉」で、ほの