言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、食卓でおなじみの香りの強い野菜、健康や美容のイメージが強い果実、そして私たちの心身のバランスを整える物質という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□りあ□□ら□□とにんヒント：シャキシャキとした食