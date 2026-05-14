政府と与野党による「社会保障国民会議」の実務者会議が１３日、開かれ、「給付付き税額控除」の制度設計を巡り、中低所得の現役世代の負担を軽減し、就労を促す制度とする方向性で各党がおおむね一致した。支援対象は個人とする案が有力となっている。給付付き税額控除は、所得に応じて所得税などから一定額を控除し、引き切れない分を現金で給付する制度だ。これまでの国民会議の有識者会議では、現役の中低所得者を個人単位