職場の飲み会では、幹事役の人が会計をまとめて支払うことがあります。しかし、後日集金しようとしても「今度払う」「次の給料日で」などと、支払い確認が後日になるケースもあります。 1人あたり数千円程度でも、人数が増えると負担は大きくなります。また、お金の話は人間関係にも影響しやすいため、どう対応すべきか悩む人も多いでしょう。 今回は、職場の飲み会代を立て替えたのに未回収分が残っている場