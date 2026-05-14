【モデルプレス＝2026/05/14】SixTONESの田中樹が、21日深夜放送の日本テレビ系音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（毎週火曜深夜24時24分〜）に出演。SEKAI NO OWARIにまつわるエピソードを公開し、話題となっている。【写真】田中樹「全部やるのやめてください」嘆いた大物アーティスト◆田中樹、菊池風磨の“代理MC”として登場菊池風磨と畑芽育が毎週1組のゲストを迎え、彼らの人生と音楽を30分の“物語”として届ける