多くの男性にとって「趣味」は人生を充実させる上で大切な要素ですが、恋人である彼女からすると、「会えない日が増える」「放って置かれる時間が多い」などの理由から好ましく思われないケースも多いようです。恋人関係を円満にしつつ、趣味もしっかり楽しむためには、彼女の理解を得たいもの。そこで今回は、オトメスゴレン女性読者への調査結果をもとに、「彼女に自分の趣味を理解してもらうための一言８パターン」をご紹介しま