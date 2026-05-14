もし店員に対して理不尽な要求を押し付ける人を見たら……あなたならどうしますか？今回は、お惣菜屋さんで起きたトラブルに遭遇した女性のエピソードをご紹介しましょう。◆穏やかな店内に突然の理不尽な要求長塚沙織さん（仮名・34歳）は、仕事帰りに駅前の小さなお惣菜屋さんへ立ち寄りました。「夕方の店内はそこそこ混んでいて、仕事帰りの人たちが静かに列を作り、順番を待っていました。私は『今日はコロッケときんぴ