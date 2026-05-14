生命保険の死亡保険金に相続税はかかるのでしょうか（c）Getty Images 生命保険は、正しく活用すれば相続税をおさえるための非常に有効な手段になります。生命保険の死亡保険金には非課税枠があり、相続財産を圧縮できるうえ、生前贈与との併用、余命宣告によって死亡保険金を生前に受け取れる「リビングニーズ特約」の有効活用なども相続税対策になります。しかし、適切なかたちで契約しないと思わぬ税金がかかったり、非