＜大相撲五月場所＞◇四日目◇13日◇東京・両国国技館【映像】ベテラン藤井アナを驚嘆させた「宇良マジック」業師の前頭十一枚目・宇良（木瀬）が“らしい相撲”でファンを魅了し、館内を沸かせた。その取組を見て、元NHKの藤井康生アナウンサーは「宇良がいなくなった」と表現し、元大関・栃東の玉ノ井親方も「宇良しかできない」と称賛した。四日目、宇良は前頭十二枚目・獅司（雷）と取組を行った。宇良は身長176センチ、体