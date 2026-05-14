5月14日、任期満了に伴う県知事選挙が告示され、これまでに現職と2人の新人、あわせて3人が立候補を届け出ています。立候補を届け出ているのは、現職の花角英世さん、元県議で新人の土田竜吾さん、元五泉市議で新人の安中聡さん。いずれも無所属の3人です。人口減少への対応や、再稼働した柏崎刈羽原発などを争点に論戦が交わされる見通しです。立候補の受け付けは夕方5時に締め切られます。投開票は5月31日です。