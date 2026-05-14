一足先に欧州でフェイスリフトしたヤリスクロス。日本市場導入が待ち遠しい2026年4月16日、トヨタの欧州事業を統括するトヨタ・モーター・ヨーロッパは、コンパクトSUV「ヤリスクロス」の大幅改良モデルを発表しました。果たしてこの改良モデルは日本でも販売されるのか。首都圏のトヨタディーラーに問い合わせてみました。ヤリスクロスは、「ヤリス」シリーズならではの軽快な走りと先進の安全・安心技術、そして低燃費を