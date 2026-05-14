「生成AIが普及すれば、事務職の仕事はなくなるのではないか？」 近年のビジネスニュースでは、こうした懸念がしばしば議論されます。しかし、実際に求人ボックスに掲載された求人情報を分析すると、異なる景色が見えてきます。2026年現在、事務職の需要は衰えるどころか、むしろ「より質が高く、専門的な業務」へのシフトが進み、求職者・企業双方にとって非常に重要な転換期を迎えています。 今回は、最新の調査デ