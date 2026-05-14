介入でも米ドル155円割れず＝「イラン危機」受けた米金利上昇が主因 日米金利差（米ドル優位・円劣位）は5月に入ってからも縮小が限られ、むしろ今週（5月11日週）は一時、4月末に日本の通貨当局が円安阻止介入を開始したとみられた時の水準以上に拡大した。短期的には、このような日米金利差が、日本の当局による断続的な米ドル売り・円買い介入にもかかわらず、円高への反転が限られた主因だろう（図表1参照）。【図表1】米ドル