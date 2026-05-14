新潟市南区に本社を置くダイニチ工業は13日、2026年3月期（2025年4月1日～2026年3月31日）の決算短信を発表しました。 2026年3月期の決算を発表したダイニチ工業。 売上高は200億8400万円（前期比0.9%増）と前期並みにとどまった一方、営業利益は18億1300万円（同31.3%増）、経常利益は20億8100万円（同32.4%増）、当期純利益は15億500万円（同29.7%増）と、利益面では大幅な改善を果たしました。 同社は、高収益商品の