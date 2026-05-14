日本発の９人組グローバルグループ・＆ＴＥＡＭが１３日、神奈川・Ｋアリーナ横浜で、自身最大規模のアジアツアー「ＢＬＡＺＥＴＨＥＷＡＹ」を開幕させた。ツアー初日から、アンコール公演として９月５、６日に埼玉・ベルーナドームで、初の単独ドーム公演を開催することを発表。開催都市が１３都市に拡大し、ＬＵＮÉ（ファンの呼称）が歓喜した。公演名は「道を切り開く」を意味する英語で、挑戦し続ける９人の意思