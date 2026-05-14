カインズは5月8日、2026年1月24日〜2月23日まで開催した「カインズ にゃん祭り2026」の売上の一部から、222万円を公益財団法人どうぶつ基金へ寄付したことを発表した。公益財団法人どうぶつ基金へ寄付この取り組みは、人とペットが共生するコミュニティの実現を目指す活動の一環であり、今回で4回目となる。今回の寄付金は、カインズと賛同メーカー各社が協力し、期間中に購入された猫用フードや用品の売上から拠出。寄付金はどう